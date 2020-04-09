В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов

В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов
Эрмитаж. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С пушистыми жителями музея все хорошо.

За ними продолжают следить и ухаживать. Не забывают гладить и угощать различными лакомствами. В период временного закрытия Эрмитажа, обязанности по уходу за животными были переданы Службе музейной безопасности.

Сотрудники музея даже сняли видео о жизни котов, которое можно уже сейчас посмотреть в официальной группе Эрмитажа в социальной сети «Вконтакте».

Также, сообщается, что, если кто-то после просмотра милого видео захочет забрать кота к себе домой, стоит связаться с работниками музея. Стоит отметить, что забрать животное к себе станет возможным только после завершения периода изоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира. Музеи заняли 8 и 25 строчку рейтинга, соответственно.

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В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов