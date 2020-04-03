Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира

В отдельный рейтинг вынесут музейные комплексы с парковой зоной. Уже известно, что туда войдут "Петергоф" и "Царское село". Фото: Baltphoto

В отдельный рейтинг вынесут музейные комплексы с парковой зоной. Уже известно, что туда войдут "Петергоф" и "Царское село". Фото: Baltphoto

Государственный Эрмитаж и Русский музей стали участниками сотни наиболее популярных музеев мира. Среди отечественных музеев в этом рейтинге также оказались Третьяковская галерея, Пушкинский музей, «Гараж» и Музеи Кремля.

Лидерами перечня стали Лувр, который в прошлом году посетили 9,6 миллионов человек, Национальный музей Китая (7,39 млн посетителей) и музеи Ватикана (6,88 млн человек). Ежегодный рейтинг подготовлен международным изданием, освещающим новости из мира искусства, The Art Newspaper.

Эрмитаж в этом списке уверенно располагается на 8—й строчке с 4,96 млн посетителей. Остальные российские музеи располагаются за пределами первой десятки: Музеи Кремля занимают 17—е место, в 2019—м они приняли 3,1 млн посетителей, Третьяковская галерея располагается на 20—м месте с 2,84 млн человек в год, Русский музей чуть ниже — на 25—й строчке рейтинга (2,39 млн), ГМИИ имени А. С. Пушкина занял 46—е место, 1,48 млн, а замыкает российские учреждения культуры музей современного искусства «Гараж» (96—е место, 828,5 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о флешмобе, который запустил Эрмитаж.