Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира

Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира
В отдельный рейтинг вынесут музейные комплексы с парковой зоной. Уже известно, что туда войдут "Петергоф" и "Царское село". Фото: Baltphoto

Государственный Эрмитаж и Русский музей стали участниками сотни наиболее популярных музеев мира. Среди отечественных музеев в этом рейтинге также оказались Третьяковская галерея, Пушкинский музей, «Гараж» и Музеи Кремля.

Лидерами перечня стали Лувр, который в прошлом году посетили 9,6 миллионов человек, Национальный музей Китая (7,39 млн посетителей) и музеи Ватикана (6,88 млн человек). Ежегодный рейтинг подготовлен международным изданием, освещающим новости из мира искусства, The Art Newspaper.

Эрмитаж в этом списке уверенно располагается на 8й строчке с 4,96 млн посетителей. Остальные российские музеи располагаются за пределами первой десятки: Музеи Кремля занимают 17е место, в 2019м они приняли 3,1 млн посетителей, Третьяковская галерея располагается на 20м месте с 2,84 млн человек в год, Русский музей чуть нижена 25й строчке рейтинга (2,39 млн), ГМИИ имени А. С. Пушкина занял 46е место, 1,48 млн, а замыкает российские учреждения культуры музей современного искусства «Гараж» (96е место, 828,5 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о флешмобе, который запустил Эрмитаж.

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