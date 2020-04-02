Эрмитаж предлагает развлечься в изоляции репродукцией шедевров живописи

Эрмитаж предлагает развлечься в изоляции репродукцией шедевров живописи
Во флешмобе принимают участие люди со всего мира. Фото: Instagram @hermitage_museum

Государственный Эрмитаж, несмотря на закрытие всех филиалов, ведет активную онлайн-жизнь. Музей радует посетителей многочисленными экскурсиями, лекциями и флешмобами.

В своем Instagram Эрмитаж, вслед за многими зарубежными аккаунтами, предложил подписчикам разнообразить самоизоляционный режим креативным флешмобом. Так, музей призывает подумать над оригинальным вариантом репродукции известных шедевров живописи и скульптуры.

Самыми незаурядными Эрмитаж поделиться в своем профиле. Чтобы не усложнять задание, участникам предлагается использовать три ключевых детали из выбранного произведения. В подписи к фотографии нужно не забывать о хештэге #эрмитаждома: по нему вашу работу увидят и музей, и другие пользователи Сети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж активно проводит онлайн-экскурсии по хранилищу на «Старой Деревне».

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Эрмитаж предлагает развлечься в изоляции репродукцией шедевров живописи