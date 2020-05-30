Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Рэпер похудел на 20 килограммов и результат, как говорится, на лицо.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад. На новом фото артист весит на 20 килограммов меньше и это хорошо заметно по скулам и появившемся прессу. Как именно рэпер худел и что для этого сделал – Алишер не рассказал. Спустя время он удалил пост.

Напоминаем, что пока Моргенштерн хвастается подтянутым телом, многие звезды жалуются на то, что поправились во время режима самоизоляции. И не мудрено, ведь сложно вести активный образ жизни, сидя дома, а вот отказаться от вкусной еды порой просто нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Адель рассказал, как ей удалось похудеть. Тренер заявил, что Адель не хотела стать худой, она в первую очередь желала улучшить благодаря похудению свое здоровье.