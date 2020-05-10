Тренер Адель рассказал, как ей удалось похудеть

Артистка попрощалась с 45 килограммами.

Об этом стало известно 10 мая. Обо всем бывший персональный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что готов поделиться секретом стройности артистки. Тренер заявил, что Адель не хотела стать худой, она в первую очередь желала улучшить благодаря похудению свое здоровье. Герасимо отметил, что на ее решение повлияли и перемены в жизни, поэтому Адель серьезно занялась своим питанием и физической активностью. Тренер рассказал, что очень гордится успехами экс-подопечной

«По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму»,

— поделился Герасимо своими наблюдениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Адель показала свою фигуру после похудения. На Адель надето черное короткое платье, так что фанаты смогли оценить перемены в полной мере. Многие остались в восторге от того, как певица изменилась.