Адель показала свою фигуру после похудения

Поклонники не узнали в стройной девушке своего кумира.

Об этом стало известно 8 мая. Британская певица Адель выложила в своем Instagram-аккаунте новое фото, вызвавшее много разговоров. На снимке артистка демонстрирует свою стройную фигуру – ей удалось похудеть на 45 килограммов. На Адель надето черное короткое платье, так что фанаты смогли оценить перемены в полной мере. Многие остались в восторге от того, как певица изменилась. Они делают ей комплименты в комментариях, а сама звезда поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения и любовь. Адель написала, что также очень благодарна врачам, которые спасают людей, рискуя своими жизнями.

Напоминаем, что Адель не раскрывает секреты своей стройности. Есть мнение, что она начала придерживаться диеты, но какой именно – остается загадкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетологи в восторге от физической формы Путина, а вот Трампу советуют похудеть.