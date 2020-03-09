Диетологи в восторге от физической формы Путина, а вот Трампу советуют похудеть

Эксперты ознакомились с рационом политиков и поделились своим мнением.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем пишет El Confidencial. Президент России Владимир Путин в свои 67 лет выглядит шикарно, считают эксперты. Говорится, что политик ест постное мясо, рыбу, фрукты, овощи, крупы и яйца. Он почти не употребляет алкоголь и предпочитает либо вино, либо пиво. Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Путин занимается спортом – плавание, единоборство, лыжи и хоккей.

Президент Америки Дональд Трамп же страдает легкой формой ожирения. Он очень любит фастфуд, среди обожаемых блюд – бургеры, сэндвичи, крылышки и картошка фри. Сейчас он ведет малоподвижный образ жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, какие продукты помогают побороть авитаминоз. Она отметила, что длительная нехватка определенных витаминов может привести к серьезным болезням.