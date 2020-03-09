Диетолог рассказала, какие продукты помогают побороть авитаминоз

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогут справиться с авитаминозом.

Она отметила, что длительная нехватка определенных витаминов может привести к серьезным болезням, сообщает «Вечерняя Москва».

При недостатке витамина А нужно есть фасоль, морковь, тыкву, свеклу и телячью печень.

При нехватке витаминов B нужно употреблять орехи, морепродукты, миндаль, кисломолочные изделия, яйца, сухофрукты, целнозерновой хлеб и отруби. Восполнить недостаток витамина C помогут капуста, цитрусовые, яблоки, шиповник, витамина D — масло и рыбий жир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зимой важную роль в поддержке здоровья организма играют витамины группы В, которые необходимы для регуляции белкового и энергетического обмена. Для поддержания нормальной работы мозга организм нуждается в достаточном количестве магния, марганца, калия, цинка, а также витаминов А, С и Е.