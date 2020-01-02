Названы необходимые зимой витамины

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал о необходимых для организма человека витаминах зимой.

Как сообщает RT со ссылкой на слова Сергеева, витаминный курс следует принимать в течение одного месяца. Зимой важную роль в поддержке здоровья организма играют витамины группы В, которые необходимы для регуляции белкового и энергетического обмена.

Врач также отметил, что для поддержания нормальной работы мозга организм нуждается в достаточном количестве магния, марганца, калия, цинка, а также витаминов А, С и Е.

Помимо этого, Сергеев посоветовал употреблять в пищу заготовленные на зиму квашеные и маринованные овощи, грибы, фрукты и ягоды. В таком виде они сохраняют все необходимые для человека витамины и минералы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D.