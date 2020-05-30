Спикер Мосгордумы заработал 2 млрд рублей за год

Заработок главы Мосгордумы Алексея Шапошникова за прошлый год составил почти два миллиарда рублей.
Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год составляет около 1,95 млрд рубле, согласно опубликованным Мосгордумой сведениям о доходах, имуществе за 2019 год.
Шапошников является собственником квартиры площадью 269,5 кв.м., машино-местом площадью 18,7 кв.м. Во временном пользовании числится коттедж площадью 277,7 кв.м. Еще одна квартира площадью 54 кв.м. принадлежит его дочери.
У председателя Мосгордумы также есть автомобиль «Мерседес» Е350.
Годом ранее Шапошников заработал около 24,5 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области и их родственники отчитались о доходах за 2019 год. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал порядка 6 миллионов рублей, в то время как его супруга — больше 16 миллионов.