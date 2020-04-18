Власти Ленинградской области и их родственники отчитались о доходах за 2019 год

Власти Ленинградской области и их родственники отчитались о доходах за 2019 год
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал порядка 6 миллионов рублей, в то время как его супруга — больше 16 миллионов.

Одним из наиболее обеспеченных в правительстве 47 региона, согласно отчетам, стал заместитель главы парламента, а также председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Его доход за 2019 год составил 9 миллионов рублей.

Больше всех за прошлый за год заработал глава комитета государственного заказа Денис Толстых, чей доход приблизился к 14 миллионам рублей, финансово оставив позади губернатора Ленобласти и всех его заместителей. Полный перечень сведений о доходах руководителей региона и членов их семей опубликован на сайте областной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленобласти стараются отложить штрафы для населения за нарушение самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доходы ленобласть Правительство Ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице почти никого: в Петербурге вырос индекс самоизоляции
Производители антисептиков в Ленобласти готовы увеличить мощность
Заместитель главы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки
Иммунолог озвучил причину, приводящую к необъяснимо тяжелому течению COVID-19
В МЧС рассказали, какие респираторы носить при коронавирусе
Ученые из Франции установили температуру, при которой гибнет коронавирус
Семь федеральных клиник Петербурга перепрофилируют под больных коронавирусом
Французский вирусолог заявил об искусственном происхождении коронавируса