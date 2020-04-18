Власти Ленинградской области и их родственники отчитались о доходах за 2019 год

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко за год заработал порядка 6 миллионов рублей, в то время как его супруга — больше 16 миллионов.

Одним из наиболее обеспеченных в правительстве 47 региона, согласно отчетам, стал заместитель главы парламента, а также председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Его доход за 2019 год составил 9 миллионов рублей.

Больше всех за прошлый за год заработал глава комитета государственного заказа Денис Толстых, чей доход приблизился к 14 миллионам рублей, финансово оставив позади губернатора Ленобласти и всех его заместителей. Полный перечень сведений о доходах руководителей региона и членов их семей опубликован на сайте областной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленобласти стараются отложить штрафы для населения за нарушение самоизоляции.