В Ленобласти не хотят штрафовать население за нарушения самоизоляции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до последнего не намерен составлять на местных жителей протоколы об административных правонарушениях.

Сегодня, 17 апреля, Дрозденко провел очередное совещание с главами районов региона. В условиях эпидемии, оно, естественно, прошло в дистанционном формате. На данный момент, в Ленобласти зафиксировано 354 случая коронавируса. Дрозденко отметил всю серьезность положения, но заверил, что ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Online47.

Что касается ограничительных мер, губернатор четко прояснил, что меры должны приниматься против вируса, а не граждан. Однако, соблюдение их должно выполняться обязательно, ведь это делается для всеобщей безопасности.

Пока что, Дрозденко предложил ограничиваться письменными предупреждениями для несознательных граждан, не понимающий серьезность положения. Однако, в случае злостных нарушений, придется усиливать меры, вплоть до возбуждения административных дел. Губернатор понимает положение граждан и осознает, что они и так столкнулись с потерей денег и работы. Поэтому, Дрозденко очень надеется, что до штрафов дело все-таки не дойдет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть обеспечена средствами для борьбы с COVID-19.