Компания Илона Маска отправила астронавтов на МКС

Компания Илона Маска отправила астронавтов на МКС
Ракета Falcon-9. Фото: Space X

Американская частная компания SpaceX запустила астронавтов НАСА на Международную космическую станцию.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде. В космос отправились два астронавта НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Запуск произошел в 22.22 30 мая по московскому времени. Crew Dragon должен добраться до МКС примерно через 19 часов после старта. Там он пробудет от одного до четырех месяцев — это будет зависеть от состояния солнечных панелей корабля. Затем астронавты вернутся на Землю.

Миссия Crew Dragon выполняется с целью проверки систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успех будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вылет Falcon 9 отложили из-за плохих погодных условий.

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Crew Dragon falcon-9 SpaceX МКС
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