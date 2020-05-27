Илон Маск запустит людей в космос, но не сегодня

В прямом эфире тысячи людей следят за приготовлениями к запуску пилотируемого корабля.

За происходящим можно наблюдать благодаря прямой трансляции на YouTube-канале компании SpaceX. На кадрах видно, как происходит подготовка к запуску пилотируемого космического корабля Илона Маска, на борту которого находятся два человека – астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли.

Отмечается, что он должен был полететь к МКС с космодрома на мысе Канаверал в 20:33 по Гринвичу и состыковать с МКС уже 28 мая в 15:39 по Гринвичу. Но, судя по трансляции, вылет придется отложить из-за плохих погодных условий. Ожидается, что он состоится 30 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил, что его компания готова приступать к чипированию людей. Изобретатель в ходе беседы с Джо Роганом в передаче на YouTube рассказал, что его компания Neuralink рассчитывает в ближайшее время завершить разработку чипов, которые планируется вживлять в человеческой мозг.