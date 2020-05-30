Весна уходит: в Петербурге 31 мая ожидается +12

В городе будет без осадков. Фото: https://pixabay.com

В городе будет без осадков. Фото: https://pixabay.com

В последний день весны воздух на улице прогреется до +19 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на воскресенье, 31 мая, в городе будет тепло и без осадков, но немного облачно.

Ночью жителей Петербурга ждет температура воздуха в пределах +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

По данным МЧС, завтра подует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что россиян уже в июне ожидает экстремальная жара.