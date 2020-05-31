Российских курильщиков могут начать бесплатно лечить от зависимости

Российских курильщиков могут начать бесплатно лечить от зависимости
Курение влияет на продолжительность жизни. Фото: pixabay

Лечение пациентов с никотиновой зависимостью могут включить в программу госгарантий. Такое предложение озвучил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

По его словам, принятые российским правительством меры по борьбе с курением показывают результат – ежегодно число граждан с вредной привычкой снижается. Врач также отмечает важность того, чтобы поликлиника, работающая на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими пациентами.

Как сообщили РИА Новости, нарколог подчеркнул, что любые подобные меры будут действовать только тогда, когда зависимым от вредных привычек предложат альтернативу. Менделевич предлагает увеличить количество спортивных объектов на улицах страны или сделать абонементы в спортивные залы более доступными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госдума курение омс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения Covid-19
Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon
Российских курильщиков могут начать бесплатно лечить от зависимости
Доктор Мясников оценил степень опасности инфицированных Covid-19 домашних ...
Вирусолог поставил под сомнение новую версию происхождения коронавируса
«Надо работать»: Плющенко похвастался новеньким Porsche за 13 миллионов
В воскресенье в Пулково отменили девять рейсов
На улице Тамбасова среди ночи вспыхнул гараж