Российских курильщиков могут начать бесплатно лечить от зависимости

Лечение пациентов с никотиновой зависимостью могут включить в программу госгарантий. Такое предложение озвучил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

По его словам, принятые российским правительством меры по борьбе с курением показывают результат – ежегодно число граждан с вредной привычкой снижается. Врач также отмечает важность того, чтобы поликлиника, работающая на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими пациентами.

Как сообщили РИА Новости, нарколог подчеркнул, что любые подобные меры будут действовать только тогда, когда зависимым от вредных привычек предложат альтернативу. Менделевич предлагает увеличить количество спортивных объектов на улицах страны или сделать абонементы в спортивные залы более доступными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах.