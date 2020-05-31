Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут при пустых трибунах

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи «Краснодара» и «Сочи» в чемпионате России пройдут без зрителей.

Напомним, Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России со зрителями. На трибунах должно быть занято не более 10 процентов мест.

По словам Мясищева, в ведомстве разделяют желание спортивных функционеров вернуть зрителей на трибуны, однако соревнования в присутствии болельщиков будут проходить только на третьем этапе снятия ограничительных мер, сообщается на официальном сайте министерства.

Напомним, 21 июня планируется возобновить чемпионат, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. С 21 июня сезон-2019/2020 планируется возобновить.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.