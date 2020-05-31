Сильный ветер в Москве повалил более 80 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил более 80 деревьев
От ураганно ветра, к счастью, не пострадали люди. Фото: pixabay.com

Последние дни в столице бушует непогода, за двое суток порывы ураганного ветра повалили свыше 80 деревьев в разных районах Москвы.

Деревья наносят ощутимый урон автовладельцам. Так, за субботу рухнуло 26 деревьев, оказались повреждены десять автомобилей. Сутки спустя, 31 мая, зарегистрировали уже 52 падения и девять поврежденных машин, передают РИА Новости, ссылаясь на представителя московских экстренных служб.

К счастью, пострадавших от падающих деревьев среди пешеходов не зафиксировано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже завтра, в первый летний день, жителей Северной столицы ждет относительно теплая и ветреная погода. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов, однако петербуржцам стоит приготовиться к порывистому ветру, скорость которого может достигать 6-11 метров в секунду.

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