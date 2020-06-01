Троих жителей Петербурга задержали по подозрению в педофилии

В Петербурге задержаны подозреваемые в педофилии. Фото: Рixabay

В Петербурге задержаны подозреваемые в педофилии. Фото: Рixabay

Петербургские полицейские задержали подозреваемых по статьям о развратных, насильственных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По информации главка МВД по Петербургу и Ленобласти, предполагаемые преступники были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД и УМВД РФ по Кировскому и Красносельскому районам.

Они подозреваются в совершении нескольких эпизодов преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних с 2014 по 2020 год.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям и решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух возможных педофилов, годами издевавшихся над детьми. Информация проверяется.