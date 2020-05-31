В Петербурге задержали двух возможных педофилов, годами издевавшихся над детьми

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали двоих мужчин, подозревающихся в растлении несовершеннолетних мальчиков.

Двоих петербуржцев, 59-летнего работника научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и 54-летнего охранника автостоянки подозревают в растлении несовершеннолетних юношей и порнографической видеосъемке. Первого, по информации полиции, задержали едва ли не с поличным, в присутствии учащихся восьмого и шестого классов.

О злодеяниях второго мужчины рассказал один из мальчиков, который, по его словам, состоял в связи с охранником. Информация проверяется. Также известно, что пострадавшие дети преимущественно воспитанники детдомов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская школьница пострадала от нападения извращенца в примерочной торгового центра «Галерея».