Педофил изнасиловал школьницу в примерочной «Галереи»

Школьница стала жертвой извращенца в торговом комплексе «Галерея». Неизвестный подкараулил девочку-подростка в примерочной магазина Bershka.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 9 марта. В полицию обратился мужчина и рассказал, что его дочь пошла в торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте. По его словам, в примерочной кабине злоумышленник совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

У подозреваемого были серо-голубые глаза. Он был одет в бежевые джинсы и кофту с длинным рукавом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уроженца Таджикистана, работающего таксистом в Северной столице, задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей. Полицейские подозревают иностранца в том, что в ночь на понедельник, 24 февраля, таксист изнасиловал несовершеннолетнюю, поскольку она не смогла расплатиться за поездку.