Жертвами трех педофилов в Петербурге стали восемь детей

Следственные органы расследуют уголовные дело о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Петербургу, следователи совместно с полицейскими задержали трех мужчин 32, 37 и 59 лет. Их подозревают в совершении указанных преступлений. При этом в момент задержания в квартире одного из них были два подростка.

Следствие считает, что они с 2013 года по настоящее время надругались над восемью подростками 2002-2005 годов рождения.

Дома у подозреваемых были найдены и изъяты фотоальбомы и видеоматериалы с порно, тетради, блокноты, телефоны. Все это может понадобиться следствию.

Подозреваемые могут быть причастны к серии аналогичных преступлений.

Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении подозреваемых обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троих жителей Петербурга задержали по подозрению в педофилии.