В Пулково встретили вывозной рейс из Майами

В Пулково продолжают прилетать самолеты с российскими гражданами, застрявшими за границей. Фото: Baltphoto

В Пулково продолжают прилетать самолеты с российскими гражданами, застрявшими за границей. Фото: Baltphoto

В Пулково приземлился рейс с россиянами из Соединенных Штатов.

Самолет «Аэрофлота» с соотечественниками на борту вылетел из Майами в 1.41 (мск) этой ночью и приземлился в петербургской воздушной гавани в 11.02 (мск).

В Пулково встретили 66 жителей города, Ленинградской области и соседних регионов. Оставшиеся 280 пассажиров улетели в Москву на том же самолете.

Специалисты взяли анализы на коронавирус у прибывших, измерили им температуру и проверили здоровье. Багаж россиян прошел дезинфекцию. Им выдали предписания об обязательном соблюдении 14-дневного карантина и развезли по домам на автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД.

Тех, кто живет в других городах, поселили на две недели в обсерватор в Курортном районе города.

За последние два месяца из-за границы вывезли около трех тысяч жителей Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково стал первым в Европе по качеству обслуживания пассажиров.