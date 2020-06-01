Медики пожаловались на нехватку защитных средств

Они, объединившись, написали письмо Голиковой, в котором изложили все свои претензии.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем пишет РБК. Группа медиков, экспертов и руководителей фондов написали письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой обратить внимание на проблему нехватки средств индивидуальной защиты в российских больницах. Они считают, что нужно пересмотреть некоторые документы, которые тормозят процесс закупки масок, перчаток и прочих необходимых вещей в условиях пандемии коронавируса. Авторы послания отметили, что осенью ожидается вторая полна пандемии и нужно быть к ней готовы лучше, чем к первой.

Отмечается, что потребность в респираторах закрыта только на 27%, в перчатках на 17%, а в противочумных костюмах всего на 11%. Речь идет об отечественном производстве.

Пока что Голикова никак не комментировала обращение и предложенные пути решения проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова призналась, что точных данных по смертности от коронавируса нет.