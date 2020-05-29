Голикова призналась, что точных данных по смертности от коронавируса нет

Дело в том, что диагностировать иногда причину кончины довольно сложно.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала, что смерти от коронавируса делят на несколько групп. В первую попадают те, кто еще при жизни знал свой диагноз, во вторую те, у которых не была выявлена инфекция, но все говорит о смерти от коронавируса. В третьей группе оказываются люди с хроническими заболеваниями, которые умерли из-за осложнений на фоне коронавируса. Это деление усложняет ситуацию, поэтому статистика может быть немного не верна.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 388 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 4,3 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти объяснили, как носить маски и перчатки на улице. В Москве гражданам разрешат не носить перчатки, а вот маски обязательны с 1 июня.