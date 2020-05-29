Власти объяснили, как носить маски и перчатки на улице

Власти объяснили, как носить маски и перчатки на улице
Провести целый рабочий день в маске «затруднительно». Фото: pixabay

В Москве гражданам разрешат не носить перчатки, а вот маски обязательны с 1 июня.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, как и где нужно носить средства индивидуальной защиты с 1 июня. Так, перчатки на улицу можно не надевать, а вот без маски ходить в общественных местах нельзя.

«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <…> это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток»,

— пояснил он.

Напоминаем, что в Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня. Дальнейшие решения будут принимать, отталкиваясь от статистики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице.

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