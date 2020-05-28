Россиянам объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

Россиянам объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
В городе начал действовать обязательный масочный режим. Фото: Pixabay

Дело в том, что всегда дистанцию выдерживать невозможно.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили о важности ношения масок и перчаток на улице, ведь не всегда есть возможность выдерживать социальную дистанцию. Когда человек идет, это вполне реально, но вот на пешеходных переходах или остановках контакта с другими не избежать. При этом всегда должно быть понятно, что снимать и надевать средства индивидуальной защиты несколько раз нельзя, так как можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы.

Напоминаем, что мэр Москвы Сергей Собянин обязует граждан носить маски даже во время занятий спортом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин считает возможным сохранение ограничений до появления вакцины. Гражданам придется носить средства индивидуальной защиты.

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