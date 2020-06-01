Россия не готова открыть границы для иностранцев

Граждане вряд ли поедут на отдыха в ближайшее время. Фото: Pixabay

Граждане вряд ли поедут на отдыха в ближайшее время. Фото: Pixabay

Песков отметил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы открывает границы для иностранцев. Пока что этот вопрос не обсуждается. Также Песков отметил, что режим закрытых границ никак не влияет на посещение страны официальных делегаций.

Напоминаем, что 30 мая президент России Владимир Путин попросил членов Совета безопасности прийти к общему мнению по поводу того, что некоторые страны начали открывать границы. До этого премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к гражданам, просил повременить с путешествиями за границу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин объявил о постепенном спаде пандемии. Он призвал россиян не радоваться слишком бурно.