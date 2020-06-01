Илон Маск написал твит по-русски, отвечая Рогозину

Илон Маск написал твит по-русски, отвечая Рогозину
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Они обменялись приветствиями.

Об этом стало известно 31 мая. Руководитель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте ответил на пост главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Тот попросил передать привет Маску, и предприниматель не прошел мимо.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество»,

— написал он в ответ на публикацию Рогозина, в которой тот просил главу НАСА передать Маску привет.

Напоминаем, что Рогозин и Маск не первый раз вступают в контакт. Долгое время американцы летали на российских кораблях, но недавно компания SpaceX запустила многоразовый корабль Crew Dragon. Это породило шутку про работающий батут, которую Рогозин оценил. Глава «Роскосмоса» поздравил всех людей, причастных к запуску корабля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon.

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