Кузнецова рассказала об увеличившимся количестве жалоб на органы опеки

Происходят системные сбои в работе структуры.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она призналась, что в последнее время количество жалоб на работу органов опеки – их стало больше на 23%. Кузнецова убеждена, что для решения проблемы нужна реформа всей системы. Она заверила, что все мониторинги и проверки доказали, что без решительных мер не обойтись.

«Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов также дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры»,

— заявила Кузнецова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Кузнецова предложила распространить «детские» выплаты на подростков 16 и 17 лет.