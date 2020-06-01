Назван лучший стадион в РПЛ

Первое место в голосовании занял стадион «Краснодар».

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем говорится в официальном аккаунте турнира в Twitter. Россиянам предложили выбрать лучший российский стадион. Они проголосовали за краснодарский, которые опередил арену петербургского «Зенита», набрав 57% голосов.

Напоминаем, что стадион «Краснодар» был открыт четыре года назад. Тогда на поле сыграли сборные России и Коста-Рики. На данный момент за матчами на трибунах могут наблюдать 35 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020. Из-за активного распространения коронавируса в мире чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Принять матчи должны были 12 городов, включая Петербург. Недавно в СМИ появлялась информация, что количество городов может быть уменьшено из-за последствий пандемии.