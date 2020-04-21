УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020

УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

Чемпионат был перенесен на следующий год, но подготовка к нему продолжалась до последнего момента и стоила немало усилий для городов, готовящихся принять матчи. Будут ли арены обеспечены дополнительными выплатами из-за коронавируса — пока неизвестно. Об этом сообщает NevaSport.

УЕФА выплатит денежную компенсацию спортивным стадионам. Ведь они выполняют множество обязательств. Эти выплаты предусмотрены в рамках ЕВРО. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Александр Сорокин. При этом, дополнительные выплаты из-за COVID-19 им были названы «новеллой».

Из-за активного распространения коронавируса в мире чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Принять матчи должны были 12 городов, включая Петербург. Недавно в СМИ появлялась информация, что количество городов может быть уменьшено из-за последствий пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020.

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УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020