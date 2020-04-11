Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020

Власти отмечают, что город полностью подготовлен к проведению спортивных встреч.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город организовать Евро-2020. Он подчеркнул, что не власти не собираются отказываться от проведения запланированных ранее матчей, но летом 2021 года – когда ситуация с коронавирусом должна разрешиться.

Напоминаем, что Петербург стал одним из 12 городов, в которых должны были пройти матчи. Северная столица готовилась принять четыре игры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено. Потерять роль организатора матчей могут Рим и Бильбао. Причина, якобы, кроется в большом количестве летальных случаев от коронавируса в Италии и Испании.