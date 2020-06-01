В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся убить своего сына

В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся убить своего сына
Подозреваемый в покушении на убийство заключен под стражу. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следственные органы Лодейнопольского района Ленобласти расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 68-летнего жителя города Лодейное Поле.

Мужчину подозревают в попытке убийства собственного 37-летнего сына. По предварительной версии правоохратиелей, инцидент произошел ночью 1 июня текущего года. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться с сыном, в результате чего напал на него с ножом.

Пострадавший получил ранения брюшной полости и груди, но, к счастью, остался жив — ему своевременно оказали медицинскую помощь. Его отец сейчас находится под стражей, следствие устанавливает мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице местный житель, набросившийся на прохожих с ножом, получил условный срок.

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