В Москве число погибших пациентов с коронавирусом превысило 2,6 тысячи человек

В Москве с начала пандемии зарегистрировано более 183 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Москве с начала пандемии зарегистрировано более 183 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Фото: pixabay.com

По состоянию на вечер 1 июня в столичных медицинских учреждениях скончался еще 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Актуальную информацию об этом предоставил столичный оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом COVID-19 в Москве. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в столице достигло 2 624 человек. В оперштабе в очередной раз напомнили, что наиболее эффективный способ защиты от заболевания — самоизоляция.

Кроме того, — и этот совет актуален для всех регионов страны, — в случае присутствия симптомов простуды или ОРВИ стоит остаться дома и вызвать врача, не нужно пытаться заниматься самолечением. Напомним, с начала пандемии в России выявлено свыше 414 тысяч случаев заражения COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировали еще 52 случая инфицирования коронавирусом.