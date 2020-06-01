В России хотят штрафовать владельцев брошенных автомобилей

В России хотят штрафовать владельцев брошенных автомобилей
Во многих городах брошенные машины эвакуируются на специализированную стоянку. Фото: pixabay.com

В России хотят штрафовать владельцев брошенных автомобилей в случае, если машина разукомплектована: то есть, если у транспортного средства отсутствуют какие-либо детали.

Этот момент прописан в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, проект которого подготовил Минюст РФ. За оставленное авто хозяину придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей. Сейчас такие штрафы действуют лишь в некоторых субъектах страны — например, в Петербурге, где за это нарушение могут взыскать от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом нигде не сказано, где необходимо хранить разукомплектованный автомобиль, если, к примеру, запчасть подлежит замене. Также не оговаривается ситуация, в которой машина лишилась детали в результате, к примеру, кражи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторге спрогнозировали выгодное время для покупки нового авто.

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