Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

Последний раз серия мощных вспышек на Солнце была зафиксирована в сентябре 2017 года. В частности, вспышка 10 сентября получила наивысший класс активности — X, из-за мощнейшего излучения экипаж МКС был вынужден перейти в специальное укрытие. Фото: pixabay.com

Последний раз серия мощных вспышек на Солнце была зафиксирована в сентябре 2017 года. В частности, вспышка 10 сентября получила наивысший класс активности — X, из-за мощнейшего излучения экипаж МКС был вынужден перейти в специальное укрытие. Фото: pixabay.com

В пятницу, 29 мая, специалисты NASA зафиксировали мощнейшую за последние три года вспышку на Солнце. Последний раз аналогичное явление регистрировали в октябре 2017 года.

Орбитальная обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала вспышку на Солнце класса М, то есть, среднюю из больших. К счастью, излучение, испускаемое при такой вспышки, было недостаточным, чтобы негативно повлиять на здоровье людей. Тем не менее, оно могло отразиться на работе сотовой связи и GPS.

Вспышки и пятна могут указывать на начало нового солнечного цикла, каждый из которых длится 11 лет. Однако к окончательным выводам можно будет прийти только спустя, как минимум, 6 месяцев наблюдений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что астрономам удалось открыть новый класс сверхмощных космических взрывов.