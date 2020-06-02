На ЗСД вспыхнул легковой автомобиль, на месте работают службы

В Петербурге на ЗСД перед пунктом оплаты загорелся легковой автомобиль. Огонь полностью охватил машину.

Транспортное средство вспыхнуло сегодня, 2 июня, около 10:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что на участке работают дорожные службы.

Как сообщила пресс-служба Западного скоростного диаметра, в крайних правых полосах перед КАД, при движении со стороны Е-18 «Скандинавия», образовался затор из-за аварийного транспорта.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД перед Пулковским шоссе собрался «паровозик» из семи машин.