«Газпром нефть» в Верховном суде разъяснит вопрос об охранных зонах на Охтинском мысу

&#171;Газпром нефть&#187; в Верховном суде разъяснит вопрос об охранных зонах на Охтинском мысу
Историко-культурная экспертиза Айрата Ситдикова стала основанием для определения зон, попавших под охрану. Фото: pixabay.com

Компания «Газпром нефть» обратилась в Верховный суд РФ с исковым заявлением в отношении Министерства культуры.

Организация намерена оспорить приказ ведомства о включении участка Охтинского мыса в Санкт-Петербурге, расположенного на территории «Газпром нефти», в перечень объектов культурного наследия (ОКН), а также утвержденных Минкультом границ вышеуказанного земельного участка.

В самой компании объяснили, что целью судебного разбирательства является не отмена приказа, а прояснение актуальности территориальных границ ОКН, так как «Газпром нефть» намерена реализовать свой строительный проект на близлежащем участке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного собрания Северной столицы подали иск к КГИОП, поскольку считают, что ведомство взяло под охрану лишь часть объекта культурного наследия.

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