В Петербурге суд рассмотрит иск депутатов КГИОП по застройке Охтинского мыса

В Северной столице суд рассмотрит административный иск к КГИОП по поводу границ памятников истории на Охтинском мысе.

Первое судебное заседание по данному иску назначено на сегодня, 26 мая. Депутаты-оппозиционеры Борис Вишневский и Надежда Тихонова, а также глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» оспаривают границы объекта культурного наследия на Охтинском мысу, которые взяты под охрану лишь частично.

Участок, где, по мнению истцов, располагается памятник, принадлежит «Газпром-Нефти», которая намерена возвести там свой офис. Истцы считают, что на Охтинском мысе может быть только парк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром-Нефть» отобрала стартапы для расширения своего бизнеса.