«Газпром нефть» отобрала стартапы для расширения своего бизнеса

&#171;Газпром нефть&#187; отобрала стартапы для расширения своего бизнеса
ПАО "Газпром Нефть". Фото: Google Maps

Акселератор StartupDrive, созданный ПАО «Газпром нефть», отобрал 10 российских и международных стартапов для финальной части своей второй акселерационной программы. В этот раз большинство проектов связаны с разработкой мобильных приложений и IT-платформ.

В финал прошли такие проекты как мобильная заправка, голосовой помощник водителя, поиск попутчиков среди коллег, платформа планирования путешествий и другие.

Компания намерена провести трехмесячную работу со стартапами, проверить гипотезы и выстроить бизнес-процессы, пишет РБК со ссылкой на «Газпром Нефть».

Эксперты отмечают, что с помощью программ StartupDrive «Газпром Нефть» пытается диверсифицировать свой бизнес. В своем акселераторе компания «докручивает» уже показавшие эффективность внешние стартапы.

Акселерационная программа, по словам директора по региональным продажам ПАО «Газпром нефть» Александра Крылова, позволяет понять, насколько продукт интересен клиентам компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром нефть» построила вычислительный кластер, который позволит в пять раз ускорить процесс создания 3D-моделей залежей полезных ископаемых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнес газпром нефть новости спб стартап
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Маршрутка подрезала автобус возле «Ломоносовской», пассажирам ...
Крупный магазин сувениров выселили из помещения на Невском
В Финляндии бедствие: из-за шторма нет света и отменены паромы
Космическая станция Solar Orbiter запущена к Солнцу
Петербуржцы всё чаще паркуют машины в опасных местах
У ведущей госканала начался приступ дикого смеха после слов о льготах в России
Выборгская таможня подсчитала переходы границы и санкционные товары
«Газпром нефть» отобрала стартапы для расширения своего бизнеса