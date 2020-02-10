«Газпром нефть» отобрала стартапы для расширения своего бизнеса

Акселератор StartupDrive, созданный ПАО «Газпром нефть», отобрал 10 российских и международных стартапов для финальной части своей второй акселерационной программы. В этот раз большинство проектов связаны с разработкой мобильных приложений и IT-платформ.

В финал прошли такие проекты как мобильная заправка, голосовой помощник водителя, поиск попутчиков среди коллег, платформа планирования путешествий и другие.

Компания намерена провести трехмесячную работу со стартапами, проверить гипотезы и выстроить бизнес-процессы, пишет РБК со ссылкой на «Газпром Нефть».

Эксперты отмечают, что с помощью программ StartupDrive «Газпром Нефть» пытается диверсифицировать свой бизнес. В своем акселераторе компания «докручивает» уже показавшие эффективность внешние стартапы.

Акселерационная программа, по словам директора по региональным продажам ПАО «Газпром нефть» Александра Крылова, позволяет понять, насколько продукт интересен клиентам компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром нефть» построила вычислительный кластер, который позволит в пять раз ускорить процесс создания 3D-моделей залежей полезных ископаемых.