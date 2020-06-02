Петербуржцев с симптомами ОРВИ просят не приходить в больницы

В Комитете по здравоохранению Петербурга просят заболевших пациентов вызывать врача на дом, а не идти на прием в поликлинику.

Сейчас городские поликлиники работают в режиме противоэпидемиологических мероприятий. По этой причине для пациентов пока не доступна плановая амбулаторная медпомощь. Людям, у которых появились признаки ОРВИ, советуют оставаться дома и вызывать врача.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева заявила, что сейчас поликлиники настроены на обслуживание больных на дому, поскольку основная часть пациентов — люди с признаками ОРВИ.

Соловьева добавила, что в поликлинику по-прежнему могут попасть люди с острыми заболеваниями, к примеру отитом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику №42 в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с COVID-19.