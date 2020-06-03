Россиян предупредили о токсичных фруктах и овощах

Россиян предупредили о токсичных фруктах и овощах
Тем не менее, чаще всего указанные продукты опасны лишь при чрезмерном употреблении. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества предупреждают жителей России, что в некоторых случаях фрукты и овощи могут оказаться токсичными и стать причиной серьезного отравления.

В своем исследовании специалисты объясняют, что иногда ядовитые вещества используют для более быстрого созревания плода, во избежание проблем с насекомыми и паразитами. Однако впоследствии это может негативно сказаться на здоровье потребителей. К примеру, картофель с зеленой кожурой содержит вещество солонин, которое в чрезмерном количестве имеет галлюциногенный эффект. Отравиться также можно перезревшими грибами.

Кроме того, не стоит злоупотреблять косточками вишен, яблок и абрикосов — в них содержатся вредные и опасные вещества. Согласно выводам экспертов Роскачества, в той или иной степени оказались небезопасными редька, мускатный орех, зеленые помидоры, фасоль и бузина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о скрытых угрозах, которые, как утверждают специалисты Роскачества, несут в себе пиратские сайты.

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