В Ленобласти мошенники украли у пенсионера 167 тысяч рублей

В Ленобласти мошенники украли у пенсионера 167 тысяч рублей
Удастся ли вернуть деньги пострадавшему пенсионеру, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области задержаны подозреваемые в краже крупной суммы денег у 73-летнего пенсионера.

Инцидент с исчезновением сбережений с банковской карты пожилого мужчины произошел еще в январе текущего года. Тогда со счета неизвестным образом было списано 167 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленники прибегли к техническим махинациям, чтоб украсть деньги. Они переустановили приложение онлайн-банка с телефона пенсионера на другой смартфон, после чего сняли накопления.

Спустя почти полгода, 1 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, мужчин 32 лет и 31 года, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале безработный мужчина украл чужую сумку, обманом воспользовавшись помощью представителей благотворительной организации.

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