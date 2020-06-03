На Московском вокзале мужчина обманом заставил благотворителей помочь ему в краже

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет заключения. Фото: pixabay.com

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет заключения. Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу чужого имущества на Московском вокзале.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, на главном вокзале Северной столицы к стражам порядка подошел молодой человек и попросил помочь в поиске утерянного багажа. Выяснилось, что злоумышленником, укравшим личные вещи, является 56-летний безработный житель города Тихвин.

Мужчина заметил оставленную кем-то сумку и, без лишних раздумий, решил её присвоить. В этот момент к нему подошли представители благотворительной организации и предложили оказать помощь в трудоустройстве и поиске жилья. Находчивый вор воспользовался возможностью и согласился поехать с ними, прихватив с собой якобы «личную» сумку. Таким образом, благотворители, сами того не подозревая, помогли злоумышленнику вынести чужие вещи с территории вокзала. Позже вор избавился от сумки и мобильного телефона, который не смог разблокировать. Себе мужчина оставил лишь планшет. Отметим, что ранее этот человек уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов.

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