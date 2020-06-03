Река Ковра в Ленобласти лишилась моста, но обрела временный

Работники региональной дорожной службы разобрали аварийный мост через реку Ковра в Ленинградской области. Движение транспорта осуществляется по временной переправе.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор» на ремонтируемом объекте полностью готов свайный фундамент под первую опору нового моста, на противоположный берег перевозят буровую установку. Работы проводятся в рамках капитального ремонта моста на 4-м километре дороги «Подъезд к станции Жихарево».

Заказчиком работ является «Ленавтодор», полностью обновить переправу должны к декабрю текущего года. Также в организации напомнили, что в мае заключен договор на долгожданную реконструкцию дороги Войпала — Сирокасска — Горная Шальдиха у реки Рябиновка в Кировском районе Ленобласти, где вместо аварийного моста появится новый участок магистрали с водопропускной трубой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурманской области обрушился железнодорожный мост, связывавший город с остальной Россией.