Река Ковра в Ленобласти лишилась моста, но обрела временный

Река Ковра в Ленобласти лишилась моста, но обрела временный
Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Работники региональной дорожной службы разобрали аварийный мост через реку Ковра в Ленинградской области. Движение транспорта осуществляется по временной переправе.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор» на ремонтируемом объекте полностью готов свайный фундамент под первую опору нового моста, на противоположный берег перевозят буровую установку. Работы проводятся в рамках капитального ремонта моста на 4-м километре дороги «Подъезд к станции Жихарево».

Заказчиком работ является «Ленавтодор», полностью обновить переправу должны к декабрю текущего года. Также в организации напомнили, что в мае заключен договор на долгожданную реконструкцию дороги Войпала — Сирокасска — Горная Шальдиха у реки Рябиновка в Кировском районе Ленобласти, где вместо аварийного моста появится новый участок магистрали с водопропускной трубой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурманской области обрушился железнодорожный мост, связывавший город с остальной Россией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГКУ «Ленавтодор ленобласть река ковра
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Похороненный заживо житель Индии сам выбрался из могилы
Зарезавший собственную мать на Богатырском проспекте полностью признал вину
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительного всплеска» коронавируса
В Петербурге судят группу налетчиков на круглосуточные магазины
«Дураков искать не надо»: Дрозденко поручил выбрать новое место ...
Бойфренд Ольги Бузовой потратил на шоппинг миллион рублей
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины