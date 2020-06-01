В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

По нему проходила единственная ветка, которая связывала Мурманск с остальной частью России.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по региону, пишут РИА Новости. В Мурманске обвалился железнодорожный мост из-за подмывания опоры в связи с подъемом воды в реке Кола – по нему проходила единственная ветка, связывающая город с остальной частью России.

«Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что по мосту поезда не ездят еще с 30 мая, всех пассажиров перевозят автобусами. Специалисты рассказывают, что на восстановление переправы понадобится около трех недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ответственный за рухнувший лифт в петербургском роддоме прораб отделался штрафом.