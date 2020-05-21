Ответственный за рухнувший лифт в петербургском роддоме прораб отделался штрафом

Невский районный суд прекратил уголовное дело в отношении прораба ООО «РуссЛифт», который следил за состоянием лифтов в петербургском роддоме.

Обо всем стало известно сегодня, 21 мая. По данным следствия, работник не обеспечил безопасность в процессе замены лифта в роддоме №18, расположенном в доме №6 на проспекте Солидарности.

Как сообщили в прокуратуре города, там 5 ноября оборвался трос лифта, в результате чего двое рабочих получили травмы. Одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому штрафа. Мужчина признал вину, раскаялся, дал исчерпывающие показания и возместил ущерб.

Уголовное дело было прекращено, мужчина получил штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили дело после смерти рабочего при демонтаже лифта.