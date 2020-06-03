Стало известно, когда откроют российские пляжи

Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, когда и при каких условиях откроются пляжи на юге России.

Она отметила, что публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться по решению губернаторов и в зависимости от ситуации в каждом регионе.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — заявила Лысенкова, сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские пляжи могут быть открыты уже с 1 июля. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его словам, пляжи почти по всей стране, предположительно, могут начать открывать в указанный срок.