Стало известно, когда откроют российские пляжи

Стало известно, когда откроют российские пляжи
Пляж. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, когда и при каких условиях откроются пляжи на юге России.

Она отметила, что публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться по решению губернаторов и в зависимости от ситуации в каждом регионе.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — заявила Лысенкова, сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские пляжи могут быть открыты уже с 1 июля. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его словам, пляжи почти по всей стране, предположительно, могут начать открывать в указанный срок.

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