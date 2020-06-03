Сервис BlaBlaCar снова работает в России

Сервис BlaBlaCar снова работает в России
Граждане снова могут подвозить друг друга. Фото: Pixabay

Водителей просят не брать больше одного пассажира и сажать его на заднее сидение.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в компании. Карпулинговый сервис BlaBlaCar возобновляет работу в России. Сотрудники обязуются сделать все, чтобы поездки были безопасными. Водителям будут напоминать о пандемии коронавируса и просить их обрабатывать машину, а также не брать в поездку более четырех человек, а лучше одного. Всех находящихся в салоне настоятельно просят носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать дистанцию.

Сервис BlaBlaCar отметил, что работу сайта пришлось приостановить в марте 2020 года, но сейчас, когда восстанавливается транспортное сообщение между регионами, нет необходимости ждать еще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы снова могут ходить в храмы. Отмечается, что внутри храма нужно будет также соблюдать дистанцию, количество прихожан ограничат.

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